Москвич пытался вступить в "Правый сектор", но отправился в колонию на 10 лет

Второй Западный окружной военный суд отправил москвича – уроженца Украины Ярослава Владыко на десять лет в колонию строгого режима за подготовку к госизмене и попытку вступить в "Правый сектор"*. О вердикте 27-летнему гражданину РФ сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд приговорил Владыко к десяти годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также ему назначен запрет на три года на администрирование сайтов и штраф в размере 100 тысяч рублей", — уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что против жителя Абакана завели уголовное дело по причине финансирования им терроризма, а именно сбора средств для украинского легиона "Свобода России"**. Мужчина уехал в Польшу и оттуда собирал деньги через Сеть.