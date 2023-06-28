Москвич пытался вступить в "Правый сектор", но отправился в колонию на 10 лет
Суд приговорил москвича по делу о госизмене к 10 годам тюрьмы
Второй Западный окружной военный суд отправил москвича – уроженца Украины Ярослава Владыко на десять лет в колонию строгого режима за подготовку к госизмене и попытку вступить в "Правый сектор"*. О вердикте 27-летнему гражданину РФ сообщили в пресс-службе инстанции.
"Суд приговорил Владыко к десяти годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также ему назначен запрет на три года на администрирование сайтов и штраф в размере 100 тысяч рублей", — уточнили в суде.
Ранее сообщалось, что против жителя Абакана завели уголовное дело по причине финансирования им терроризма, а именно сбора средств для украинского легиона "Свобода России"**. Мужчина уехал в Польшу и оттуда собирал деньги через Сеть.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
** Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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