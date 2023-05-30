Под Хабаровском задержали несостоявшегося террориста и диверсанта

В Хабаровском крае задержали мужчину, который планировал вступить в легион "Свобода России"* и хотел совершить диверсии в регионе. По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о 29-летнем Вячеславе М., которого осенью прошлого года приняли в террористическую организацию.

Мужчине необходимо было осуществить диверсии на участке железной дороги от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. Также злоумышленник был готов следить за военными объектами в крае и передавать сообщникам эти сведения. Перед планируемой диверсией мужчина отправлял кураторам в мессенджерах данные о местности, а потом пытался удалить всю эту переписку, но не успел.

При себе у Вячеслава обнаружили карты и планы местности, а также разгрузочный жилет, тактический рюкзак и маскировочный плащ. Против него завели дело по статье "Террористический акт". Мужчина уже был судим — за подделку документов.

Ранее Лайф писал, что похожий на СВУ предмет обнаружили на железнодорожных путях в Ленинградской области. Коробка с торчащими проводами лежала на платформе, её нашли местные жители.