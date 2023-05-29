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29 мая, 07:44

Коробку с торчащими проводами нашли на ж/д путях в Ленобласти

SHOT: Похожий на СВУ предмет обнаружили на железной дороге в Ленобласти

Похожий на СВУ предмет обнаружили на железнодорожных путях в Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, коробка с торчащими проводами лежала на платформе 67-го километра в Приозерском районе. Её нашли местные жители. На место вызвали полицию и сапёров. Сейчас находку изучают эксперты.

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Ранее Лайф писал, что неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Домодедове. На движение грузовых составов диверсия не повлияла.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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