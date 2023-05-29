Коробку с торчащими проводами нашли на ж/д путях в Ленобласти

Похожий на СВУ предмет обнаружили на железнодорожных путях в Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, коробка с торчащими проводами лежала на платформе 67-го километра в Приозерском районе. Её нашли местные жители. На место вызвали полицию и сапёров. Сейчас находку изучают эксперты.