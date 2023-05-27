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27 мая, 11:52

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Подмосковье

SHOT: Диверсанты подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Домодедове

В Домодедове произошла диверсия на железной дороге. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа и скрылись с места, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, злоумышленники ночью пришли к железнодорожным путям в микрорайоне Белые Столбы. Они вскрыли один из шкафов и закинули туда коктейль Молотова, а потом подожгли ещё три. Пожар заметили около четырёх утра. После того как оборудование потушили, на месте нашли перчатки, тряпку со следами горения и окурок. На движение грузовых составов диверсия не повлияла.

Лайф публикует видео с места диверсии на железной дороге в Москве

Лайф публикует видео с места диверсии на железной дороге в Москве

Возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность путей сообщения". Преступников ищут.

Ранее диверсия произошла на железной дороге в Петербурге. Отпечатки пальцев злоумышленников уже сняты, правоохранители разыскивают виновных.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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