Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Подмосковье

В Домодедове произошла диверсия на железной дороге. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа и скрылись с места, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, злоумышленники ночью пришли к железнодорожным путям в микрорайоне Белые Столбы. Они вскрыли один из шкафов и закинули туда коктейль Молотова, а потом подожгли ещё три. Пожар заметили около четырёх утра. После того как оборудование потушили, на месте нашли перчатки, тряпку со следами горения и окурок. На движение грузовых составов диверсия не повлияла.