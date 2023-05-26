Лайф публикует кадры с места диверсии на железной дороге в Москве

Предварительно, все диверсанты молодого возраста. Их увидели ещё в начале пожара, а когда окликнули, те сбежали. Судя по кадрам, преступники уходили с места через забор — между оборудованием и ограждением примята трава. Указывается, что огонь охватил лишь один квадратный метр до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.