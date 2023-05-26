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26 мая, 07:20

Лайф публикует кадры с места диверсии на железной дороге в Москве

<p>Релейный шкаф, который подожгли диверсанты на ж/д в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51965" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Релейный шкаф, который подожгли диверсанты на ж/д в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве ищут троих злоумышленников, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге на улице Карачаровской. Видео с последствиями диверсии опубликовал телеграм-канал SHOT.

Последствия диверсии на ж/д в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, все диверсанты молодого возраста. Их увидели ещё в начале пожара, а когда окликнули, те сбежали. Судя по кадрам, преступники уходили с места через забор — между оборудованием и ограждением примята трава. Указывается, что огонь охватил лишь один квадратный метр до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция поймала диверсанта, устроившего поджог на железнодорожных путях в Москве

Полиция поймала диверсанта, устроившего поджог на железнодорожных путях в Москве

Напомним, утром трое диверсантов, одетые для маскировки в спецодежду, сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Примечательно, что они даже не скрывали свои лица капюшонами или балаклавами.

Светлана Оперук
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