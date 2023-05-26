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26 мая, 04:54

Диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве

SHOT: Диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве

Сегодня ночью диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Как пишет телеграм-канал SHOT, всё произошло в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской.

По данным канала, диверсантов было трое и они даже не скрывали своих лиц капюшонами или балаклавами. Одеты они были в спецодежду — для маскировки. Преступники сначала осматривались на ж/д путях, а затем достали ёмкость с горючей жидкостью, облили релейный шкаф и подожгли.

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание. Сейчас там работают следственные органы.

Неизвестные устроили диверсию на ж/д под Красноярском

Неизвестные устроили диверсию на ж/д под Красноярском

Ранее Лайф рассказывал, что на железной дороге в Тульской области неизвестные снова подожгли оборудование. Диверсантов разыскивает полиция. Инцидент случился 19 мая.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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