Сегодня ночью диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Как пишет телеграм-канал SHOT , всё произошло в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской.

По данным канала, диверсантов было трое и они даже не скрывали своих лиц капюшонами или балаклавами. Одеты они были в спецодежду — для маскировки. Преступники сначала осматривались на ж/д путях, а затем достали ёмкость с горючей жидкостью, облили релейный шкаф и подожгли.