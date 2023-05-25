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25 мая, 05:15

Неизвестные устроили диверсию на ж/д под Красноярском

Диверсанты ночью подожгли два релейных шкафа на станции под Красноярском

Под Красноярском совершена диверсия на железной дороге. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в результате инцидента сгорели два релейных шкафа.

Всё произошло в ночь на 25 мая на станции Бугач. Неизвестные вскрыли и затем подожгли два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки. На месте обнаружены пустая пачка из-под сигарет, литровая бутылка с жидкостью, одна перчатка, фрагменты оборудования шкафа и следы шин легкового автомобиля.

Полиция поймала диверсанта, устроившего поджог на железнодорожных путях в Москве

Полиция поймала диверсанта, устроившего поджог на железнодорожных путях в Москве

Задержек в движении поездов не было. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Правоохранители работают на месте ЧП.

Ранее Лайф рассказывал, что на железной дороге в Тульской области неизвестные снова подожгли оборудование. Диверсантов разыскивает полиция. Инцидент случился 19 мая.

Диверсия совершена на железной дороге в Подмосковье

Диверсия совершена на железной дороге в Подмосковье

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Unsplash

Иван Косицын
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