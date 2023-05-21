Регион

Уведомления отключены

21 мая, 09:59
4847

Диверсия совершена на железной дороге в Подмосковье

Шесть поездов задержали в Московской области из-за поджога релейного шкафа

Шесть поездов задержали в Московской области из-за поджога релейного шкафа. Диверсантов ищут полицейские, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рано утром в воскресенье на перегоне Раменское – Бронницы. Поджог заметил диспетчер, который сразу же позвонил в экстренные службы. Через 45 минут возгорание удалось локализовать. Релейный шкаф выгорел полностью, поезда задержались на полчаса.

На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

На Кубани задержали 18-летнего горе-диверсанта

Ранее Лайф писал, что диверсанты пытались поджечь оборудование на железной дороге в Туле, однако у них ничего не получилось. Релейный шкаф лишь немного закоптился, на движение поездов это никак не повлияло. Поджигателей ищут.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров