Диверсия совершена на железной дороге в Подмосковье

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рано утром в воскресенье на перегоне Раменское – Бронницы. Поджог заметил диспетчер, который сразу же позвонил в экстренные службы. Через 45 минут возгорание удалось локализовать. Релейный шкаф выгорел полностью, поезда задержались на полчаса.

Ранее Лайф писал, что диверсанты пытались поджечь оборудование на железной дороге в Туле, однако у них ничего не получилось. Релейный шкаф лишь немного закоптился, на движение поездов это никак не повлияло. Поджигателей ищут.