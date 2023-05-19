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19 мая, 06:12

Диверсанты пытались поджечь оборудование на железной дороге в Туле

В Туле ищут диверсантов, пытавшихся поджечь релейный шкаф на ж/д

В Туле диверсанты пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но он лишь немного закоптился. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Накануне бригадир во время обхода участка Криволучье – Присады увидел приоткрытый релейный шкаф, на его дверце были следы копоти. Также неизвестные засунули тряпку в щель. Несмотря на их попытку поджога, открытого горения не было, оборудование работает в прежнем режиме. На движение поездов действия диверсантов никак не повлияли. Теперь правоохранители ищут поджигателей.

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Ранее диверсанты подожгли четыре релейных шкафа на ж/д перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе Казани. На месте происшествия были найдены зажигалка и шариковая ручка. Позднее появилось видео горящего оборудования.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Светлана Оперук
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