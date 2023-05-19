Диверсанты пытались поджечь оборудование на железной дороге в Туле

В Туле диверсанты пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но он лишь немного закоптился. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

Накануне бригадир во время обхода участка Криволучье – Присады увидел приоткрытый релейный шкаф, на его дверце были следы копоти. Также неизвестные засунули тряпку в щель. Несмотря на их попытку поджога, открытого горения не было, оборудование работает в прежнем режиме. На движение поездов действия диверсантов никак не повлияли. Теперь правоохранители ищут поджигателей.