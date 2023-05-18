Неизвестные устроили диверсию на ж/д в Казани
Диверсанты ночью подожгли четыре релейных шкафа на ж/д перегоне в Казани
В Казани совершена диверсия на железной дороге. Как сообщает телеграм-канал SHOT, неизвестные подожгли четыре релейных шкафа.
Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. Сотрудники станции вызвали полицейских, которые приехали на место вместе с двумя служебными собаками, однако след злоумышленников они взять не смогли. На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка.
Из-за ЧП было задержано движение пяти грузовых составов. Сейчас диверсантов ищут, поиск осложнëн тем, что на данном участке дороги отсутствовало видеонаблюдение.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге студента с поличным поймали при попытке поджога на железной дороге. Неизвестный пообещал 18-летнему парню 15 тысяч рублей за диверсию. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.
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