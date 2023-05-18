Неизвестные устроили диверсию на ж/д в Казани

В Казани совершена диверсия на железной дороге. Как сообщает телеграм-канал SHOT, неизвестные подожгли четыре релейных шкафа.

Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. Сотрудники станции вызвали полицейских, которые приехали на место вместе с двумя служебными собаками, однако след злоумышленников они взять не смогли. На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка.

Из-за ЧП было задержано движение пяти грузовых составов. Сейчас диверсантов ищут, поиск осложнëн тем, что на данном участке дороги отсутствовало видеонаблюдение.