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15 мая, 05:50

Студента-диверсанта поймали с поличным при попытке поджога на ж/д в Петербурге

SHOT: В Санкт-Петербурге задержали студента вуза за диверсию на ж/д путях

<p>Студент-диверсант, пытавшийся поджечь релейные шкафы на ж/д путях в Петербурге. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51389" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Студент-диверсант, пытавшийся поджечь релейные шкафы на ж/д путях в Петербурге. Обложка © SHOT

В Санкт-Петербурге 18-летний диверсант дважды пытался поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях. Неизвестный в соцсетях пообещал ему за это 15 тысяч рублей, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 18-летний студент одного из вузов пришёл поздней ночью к перегону станций Санкт-Петербург – Финляндский – Ланская с ломом, газетами и двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. Парень попытался вскрыть и поджечь релейные шкафы. Однако с первого раза у него ничего не вышло. Через день студент вернулся на ж/д перегон, где его задержали с поличным.

На допросе несостоявшийся поджигатель признался, что выполнял задание по указанию неизвестного в соцсетях — за поджог ему пообещали 15 тысяч рублей. Теперь диверсанту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, он задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

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Ранее в Саратовской области задержали двух безработных диверсантов, устроивших поджог релейного шкафа. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы или исправительные работы на тот же срок.

Никита Никонов
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