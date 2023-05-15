Студента-диверсанта поймали с поличным при попытке поджога на ж/д в Петербурге
SHOT: В Санкт-Петербурге задержали студента вуза за диверсию на ж/д путях
Студент-диверсант, пытавшийся поджечь релейные шкафы на ж/д путях в Петербурге. Обложка © SHOT
В Санкт-Петербурге 18-летний диверсант дважды пытался поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях. Неизвестный в соцсетях пообещал ему за это 15 тысяч рублей, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, 18-летний студент одного из вузов пришёл поздней ночью к перегону станций Санкт-Петербург – Финляндский – Ланская с ломом, газетами и двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. Парень попытался вскрыть и поджечь релейные шкафы. Однако с первого раза у него ничего не вышло. Через день студент вернулся на ж/д перегон, где его задержали с поличным.
На допросе несостоявшийся поджигатель признался, что выполнял задание по указанию неизвестного в соцсетях — за поджог ему пообещали 15 тысяч рублей. Теперь диверсанту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, он задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Ранее в Саратовской области задержали двух безработных диверсантов, устроивших поджог релейного шкафа. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы или исправительные работы на тот же срок.