Под Саратовом задержаны двое безработных диверсантов

Двух диверсантов, которые 8 мая устроили диверсию на железной дороге в Саратовской области и подожгли релейный шкаф, задержали. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, злоумышленниками оказались двое местных безработных жителей. Это 21-летний парень, который был ранее судим за нарушение ПДД, и его 16-летний знакомый. Правоохранители разбираются, что подтолкнуло их совершить такой поступок. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы или исправительные работы на тот же срок.