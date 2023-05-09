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9 мая, 10:38

Диверсия совершена на железной дороге в Саратовской области

Неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге в Саратовской области

В Саратовской области произошла новая диверсия на железной дороге. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне днём оборудование на перегоне Покровск – Анисовка в Энгельсском районе стало показывать ложную занятость на одном из путей. Инженер и электромеханик, выясняя причины, наткнулись на горящий релейный шкаф.

Огонь потушили и вызвали полицию. Сотрудники выяснили, что неизвестные развели костёр рядом с оборудованием, вскрыли дверь шкафа металлическим предметом, облили его воспламеняющейся жидкостью и провели ею дорожку до костра. На месте преступления эксперты обнаружили следы от обуви и несколько окурков.

ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области

ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области

Несмотря на то что ящик выгорел полностью, задержек не было: по данному участку пассажирские поезда не ходят, но, по-видимому, диверсанты этого не знали. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее сообщалось, что диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратове. Масса взрывчатки составила почти два килограмма. Злоумышленники планировали использовать электродетонатор.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Никонов
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