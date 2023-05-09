Диверсия совершена на железной дороге в Саратовской области

В Саратовской области произошла новая диверсия на железной дороге. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне днём оборудование на перегоне Покровск – Анисовка в Энгельсском районе стало показывать ложную занятость на одном из путей. Инженер и электромеханик, выясняя причины, наткнулись на горящий релейный шкаф.

Огонь потушили и вызвали полицию. Сотрудники выяснили, что неизвестные развели костёр рядом с оборудованием, вскрыли дверь шкафа металлическим предметом, облили его воспламеняющейся жидкостью и провели ею дорожку до костра. На месте преступления эксперты обнаружили следы от обуви и несколько окурков.