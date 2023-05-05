Диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратове

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под линией электропередачи в Саратове. Об этом сообщил SHOT.

Странный предмет, похожий на СВУ, заметил местный житель. Он сразу сообщил об опасной находке в экстренные службы. Приехавшие на место правоохранители увидели две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, пакет с проводами, микросхемой и батарейкой.

В итоге устройство уничтожили управляемым подрывом. План диверсантов не осуществился: никто не пострадал, также ЧП не повлияло на работу ЛЭП, которая обеспечивает электричеством Ленинский и Гагаринский районы города. Теперь злоумышленников ищут.