КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 08:32

Диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратове

Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под линией электропередачи в Саратове. Об этом сообщил SHOT.

Странный предмет, похожий на СВУ, заметил местный житель. Он сразу сообщил об опасной находке в экстренные службы. Приехавшие на место правоохранители увидели две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, пакет с проводами, микросхемой и батарейкой.

В итоге устройство уничтожили управляемым подрывом. План диверсантов не осуществился: никто не пострадал, также ЧП не повлияло на работу ЛЭП, которая обеспечивает электричеством Ленинский и Гагаринский районы города. Теперь злоумышленников ищут.

Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

Ранее Лайф сообщал, что в Тверской области обнаружили коробку с экраном и проводами, похожую на самодельное взрывное устройство. Она висела на опоре ЛЭП в районе села Микшино на высоте примерно трëх метров от земли.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров