Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером

Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было заложено для подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти, привели в действие с помощью электродетонатора с таймером. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, масса взрывного устройства была около 300 граммов. На соседней опоре (в 300 метрах от подорванной) обнаружили ещё два несработавших СВУ — одно аналогичное, а второе — в два раза мощнее. Оба были обезврежены взрывотехниками.