Опору ЛЭП в Ленобласти подорвали при помощи СВУ с таймером
Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo
Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было заложено для подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти, привели в действие с помощью электродетонатора с таймером. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, масса взрывного устройства была около 300 граммов. На соседней опоре (в 300 метрах от подорванной) обнаружили ещё два несработавших СВУ — одно аналогичное, а второе — в два раза мощнее. Оба были обезврежены взрывотехниками.
Сейчас правоохранители разыскивают диверсантов. Предварительно, они могли скрыться с места ЧП на чёрном кроссовере "Шевроле Каптива". Авто принадлежит 30-летнему жителю Волгограда. Подозреваемые объявлены в розыск, ориентировки на них уже разосланы нарядам ППС по Санкт-Петербургу и Москве.
Как уже сообщал Лайф, в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем.