Устроившие подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти могли скрыться на чёрном "шевроле"

Диверсанты, устроившие подрыв на опоре ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти могли скрыться оттуда на чёрном кросовере "Шевроле Каптива", сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, авто принадлежит 30-летнему жителю Волгограда. Подозреваемые объявлены в розыск, ориентировки на них уже разосланы нарядам ППС по Санкт-Петербургу и Москве.