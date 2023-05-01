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1 мая, 16:32

Устроившие подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти могли скрыться на чёрном "шевроле"

<p>Машина, на которой предполагаемые диверсанты скрылись после подрыва ЛЭП в Леннобласти. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50780" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Машина, на которой предполагаемые диверсанты скрылись после подрыва ЛЭП в Леннобласти. Обложка © Telegram / SHOT

Диверсанты, устроившие подрыв на опоре ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти могли скрыться оттуда на чёрном кросовере "Шевроле Каптива", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авто принадлежит 30-летнему жителю Волгограда. Подозреваемые объявлены в розыск, ориентировки на них уже разосланы нарядам ППС по Санкт-Петербургу и Москве.

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Как уже сообщал Лайф, в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем.

Наталья Исакова
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