КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 06:09

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленобласти

В Ленобласти неизвестные ночью подорвали опору ЛЭП

<p>Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/drozdenko_au_lo/2324" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drozdenko_au_lo</a></p>

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo

В ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. На ещё одной обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — отметил губернатор Ленобласти.

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Фото © t.me / drozdenko_au_lo

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Фото © t.me / drozdenko_au_lo

По словам Дрозденко, электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено: сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Глава региона призвал граждан быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.

В России второй за день беспилотник стал жертвой проводов ЛЭП

В России второй за день беспилотник стал жертвой проводов ЛЭП

Ранее в Белгородской области недалеко от границы с Украиной был обнаружен запутавшийся в проводах ЛЭП БПЛА. По предварительной информации, им управляли иностранные операторы.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров