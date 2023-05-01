Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленобласти

В ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. На ещё одной обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — отметил губернатор Ленобласти.

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Фото © t.me / drozdenko_au_lo

По словам Дрозденко, электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено: сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Глава региона призвал граждан быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.