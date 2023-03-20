Под Белгородом беспилотник запутался в проводах ЛЭП недалеко от границы с Украиной
Mash: В Белгородской области обнаружен запутавшийся в проводах ЛЭП беспилотник
В Белгородской области обнаружен беспилотник, который запутался в проводах линии электропередачи. Как сообщает Mash, летательный аппарат нашли в пяти километрах от российско-украинской границы.
По данным телеграм-канала, дрон заметили жители села Нечаевка. Также в поле были найдены и осколки БПЛА. По предварительной информации, беспилотником управляли иностранные операторы.
А накануне, 19 марта, Лайф сообщал, что в Тульской области обнаружили упавший БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Находка была сделана вдали от жилых домов. По нашим данным, беспилотник нёс кумулятивные боеприпасы весом около двух килограммов.
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