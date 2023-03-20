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20 марта, 09:50

Под Белгородом беспилотник запутался в проводах ЛЭП недалеко от границы с Украиной

Mash: В Белгородской области обнаружен запутавшийся в проводах ЛЭП беспилотник

В Белгородской области обнаружен беспилотник, который запутался в проводах линии электропередачи. Как сообщает Mash, летательный аппарат нашли в пяти километрах от российско-украинской границы.

По данным телеграм-канала, дрон заметили жители села Нечаевка. Также в поле были найдены и осколки БПЛА. По предварительной информации, беспилотником управляли иностранные операторы.

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А накануне, 19 марта, Лайф сообщал, что в Тульской области обнаружили упавший БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Находка была сделана вдали от жилых домов. По нашим данным, беспилотник нёс кумулятивные боеприпасы весом около двух килограммов.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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