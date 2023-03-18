В Белгороде жителей напугали звонки о "заминированных" домах
МЧС назвало фейком информацию о "минировании" объектов в Белгородской области
В Белгородской области неизвестные звонят жителям региона и сообщают о якобы заминированных домах, школах и садах. В региональном МЧС РФ призвали не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками.
Звонки населению поступают с неизвестных номеров, зарегистрированных за рубежом. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и оповещают о якобы минировании социальных объектов в области. Однако информация является ложной и нацелена на запугивание россиян и создание паники.
"Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском спасатели эвакуировали учащихся школ, а также Кооперативного техникума. Причиной стало поступившее сообщение о заложенной взрывчатке.
ТАСС / Владимир Гердо