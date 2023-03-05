"Телефонные террористы" заявили о захвате Украиной севшего в Петербурге ракетоносца Ту-22М3
В Пулково из-за непогоды экстренно сел ракетоносец Ту-22М3
В Санкт-Петербурге совершил внеплановую посадку бомбардировщик Ту-22М3, после чего в аэропорт Пулково поступило сообщение о "захвате самолёта спецслужбами Украины". Проверка показала, что информация была ложной, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным канала, на посадку дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик пошёл из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Когда информация появилась в медиаполе, в дело вступили "телефонные террористы".
После звонка злоумышленников спецслужбы проверили проверку борта, однако никаких диверсантов обнаружено не было. Вскоре ракетоносец должен продолжить путь.
Ранее Лайф рассказывал, что следовавший из Перми в индийский штат Гоа самолёт компании Azur Air совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за анонимного сообщения о минировании. На борту воздушного судна находилось около 240 человек. Позднее стало известно, что сообщение было ложным, самолёт благополучно долетел до пункта назначения.
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