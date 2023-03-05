"Телефонные террористы" заявили о захвате Украиной севшего в Петербурге ракетоносца Ту-22М3

В Санкт-Петербурге совершил внеплановую посадку бомбардировщик Ту-22М3, после чего в аэропорт Пулково поступило сообщение о "захвате самолёта спецслужбами Украины". Проверка показала, что информация была ложной, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным канала, на посадку дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик пошёл из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Когда информация появилась в медиаполе, в дело вступили "телефонные террористы".