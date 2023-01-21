Рейс компании Azur Air Пермь — Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва

Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Перми в индийский штат Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

"Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования", — сказал сотрудник и добавил, что на борту находится около 240 человек.