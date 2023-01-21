Рейс компании Azur Air Пермь — Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва
Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Перми в индийский штат Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.
"Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования", — сказал сотрудник и добавил, что на борту находится около 240 человек.
Аналогичный случай произошёл 9 января. Напомним, самолёт Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. К счастью, сообщения оказались ложными: после тщательных обысков бомба найдена не была. Известно, что всего на борту самолёта находилось восемь членов экипажа и 236 пассажиров. В их числе — российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях ситуации.
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