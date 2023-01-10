Оказавшийся на борту "заминированного" лайнера Кучера рассказал о "вооружённом" досмотре

Российский актёр и телеведущий Оскар Кучера оказался на борту летевшего в Гоа лайнера Azur Air, который совершил экстренную посадку из-за сообщений о бомбе. Об этом он написал в соцсетях, а также рассказал телеканалу "Звезда".

Оскар Кучера оказался на борту "заминированного" лайнера Azur Air и рассказал об экстренной посадке в Индии. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"

"Ну что, друзья, волею судеб мы с семьёй оказались на том самом рейсе авиакомпании "Азур", который сначала задержали на 17,5 часа, а после того как мы взлетели, за полтора часа до посадки в Гоа, вдруг пилот сказал, что мы срочно садимся, где — он и сам не знает, и мы за 15 минут приземлились в Джамнугре!" — написал артист в телеграм-канале.

По словам актёра, пассажиры до последнего не знали причину посадки. Члены экипажа были "стоически спокойны и приветливы" и постоянно обещали объяснить всё потом.

"Жесть началась, когда мы начали выходить из самолёта, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объясняет..." — отметил Кучера.

Затем всех пассажиров начали обыскивать и досматривать, после чего собрали в зале аэропорта, стали дико приветливы, вкусно накормили, дали воды и "прочих ништяков" в виде орешков и других закусок, добавил артист.