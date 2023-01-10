В ЛНР сообщили о сотне военных ВСУ, получивших обморожения в Донбассе
Марочко: Около 100 военных ВСУ госпитализированы из Донбасса с обморожениями
В медицинские учреждения за последние дни госпитализировано около сотни украинских военных из Донбасса с обморожениями конечностей. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, многие из них поступили в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения", — сообщил офицер в беседе с ТАСС.
Также Марочко уточнил, что примерно у 40% бойцов ВСУ диагностированы обморожения тяжёлой формы. Это послужило причиной ампутации конечностей, добавил он.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность ВСУ сильно упала из-за огромного количества неопытных солдат. По её словам, большая часть армии теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы со стойкостью на поле боя.
ТАСС / Zuma