В ЛНР сообщили о сотне военных ВСУ, получивших обморожения в Донбассе

В медицинские учреждения за последние дни госпитализировано около сотни украинских военных из Донбасса с обморожениями конечностей. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, многие из них поступили в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения", — сообщил офицер в беседе с ТАСС.

Также Марочко уточнил, что примерно у 40% бойцов ВСУ диагностированы обморожения тяжёлой формы. Это послужило причиной ампутации конечностей, добавил он.