В МИД РФ раскрыли главный политический кошмар для Запада

Страны Запада опасаются динамичного развития сотрудничества между Россией и государствами Азии. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией", — пояснил дипломат.

Руденко добавил, что Россия "всегда была и остаётся неотъемлемой составляющей Азии". В качестве примера успешного взаимодействия политик привёл торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, которое, по его словам, достаточно многогранно и успешно развивается во многих сферах.