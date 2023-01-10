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10 января, 05:16

В МИД РФ раскрыли главный политический кошмар для Запада

Замглавы МИД Руденко назвал политическим кошмаром для Запада сближение России и Азии

Страны Запада опасаются динамичного развития сотрудничества между Россией и государствами Азии. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией", — пояснил дипломат.

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Названы три страны, создающие новую многополярность

Руденко добавил, что Россия "всегда была и остаётся неотъемлемой составляющей Азии". В качестве примера успешного взаимодействия политик привёл торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, которое, по его словам, достаточно многогранно и успешно развивается во многих сферах.

Ранее Лайф писал, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США. Как пишет автор Foreign Affairs, приближается конец "излюбленному экономическому оружию" Штатов.

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VK / МИД России

Юлия Коновалова

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