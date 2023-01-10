Пельмени стали причиной раздора между полячкой и украинской беженкой
Noizz.pl: Жительница Польши выгнала из дома беженку с Украины из-за производства пельменей
Украинская беженка, которую приютила жительница Польши, оказалась без жилья из-за производства пельменей, которое ей предложила запустить хозяйка помещения. Об этой истории рассказало издание Noizz.pl.
Повар по профессии Тереза предложила украинке Наталье и её дочери готовить пельмени и борщ на продажу. Женщины дали объявление в соцсети, и заказы стали приходить один за другим. Беженка лепила пельмени, а хозяйка дома фасовала их в пакеты и развозила. Первое время дела шли хорошо, однако позднее гости стали устанавливать свои порядки. Терезе не нравилось, что кухня была занята по несколько часов в день, и в итоге она не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием.
"Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени", — посетовала полячка.
Ранее Лайф писал, что украинские беженцы пожаловались на сексуальное насилие и эксплуатацию в Израиле. Однако, по данным The Times of Israel, местные власти игнорируют нарушение прав приезжих.
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