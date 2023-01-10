Пельмени стали причиной раздора между полячкой и украинской беженкой

Повар по профессии Тереза предложила украинке Наталье и её дочери готовить пельмени и борщ на продажу. Женщины дали объявление в соцсети, и заказы стали приходить один за другим. Беженка лепила пельмени, а хозяйка дома фасовала их в пакеты и развозила. Первое время дела шли хорошо, однако позднее гости стали устанавливать свои порядки. Терезе не нравилось, что кухня была занята по несколько часов в день, и в итоге она не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием.