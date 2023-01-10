Свыше 2,7 тыс. жителей посёлка Мама на севере Приангарья остались без света из-за аварии
Свыше 2,7 тысячи жителей посёлка Мама на севере Иркутской области остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в областном главке МЧС РФ. Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в населённом пункте поступило в экстренные службы в 07:30 (02:30 мск).
"Под отключение подпали 463 частных жилых дома, в которых проживает 2747 человек, 651 ребёнок, восемь социально значимых объектов", — говорится в записи ведомства.
В настоящее время аварийная бригада занимается восстановительными работами.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники МЧС и полиции спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, следовавшего по маршруту Москва – Ульяновск. Транспортное средство, в котором в общей сложности было 58 пассажиров, в том числе 26 детей, не смогло ехать дальше, поскольку у него замёрзло топливо.