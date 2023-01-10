"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 04:16

Свыше 2,7 тыс. жителей посёлка Мама на севере Приангарья остались без света из-за аварии

Свыше 2,7 тысячи жителей посёлка Мама на севере Иркутской области остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в областном главке МЧС РФ. Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в населённом пункте поступило в экстренные службы в 07:30 (02:30 мск).

"Под отключение подпали 463 частных жилых дома, в которых проживает 2747 человек, 651 ребёнок, восемь социально значимых объектов", — говорится в записи ведомства.

В настоящее время аварийная бригада занимается восстановительными работами.

В Лутугине восстановили газоснабжение, нарушенное в результате диверсии

В Лутугине восстановили газоснабжение, нарушенное в результате диверсии

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники МЧС и полиции спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, следовавшего по маршруту Москва – Ульяновск. Транспортное средство, в котором в общей сложности было 58 пассажиров, в том числе 26 детей, не смогло ехать дальше, поскольку у него замёрзло топливо.

Обложка ©

Правительство Иркутской области

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров