Опрос показал, кого в России больше — удалёнщиков или офисных работников

Более половины россиян признались, что хотели бы работать на удалёнке или совмещать такой формат с офисом в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру", с которыми ознакомился Лайф.

Так ответили 58% респондентов. Около 40% опрошенных заявили, что они работают в офисе и не хотели бы переходить на удалённый формат. При этом 27% россиян с радостью совмещали бы эти два режима. А вот полностью перейти на удалёнку хотели бы 23% участников исследования, и у 8% это уже получилось. Они признались, что хотели бы сохранить её и в этом году. Отказаться от удалёнки в пользу офиса готовы лишь 2% респондентов.

В первую очередь удалённый формат привлекает россиян тем, что позволяет самостоятельно распоряжаться рабочим временем, — об этом заявили 63% опрошенных. 55% отметили экономию времени на дорогу, а 49% — возможность работать из любой точки мира. Удалённая работа позволяет проводить больше времени с семьёй 47% респондентов, а экономить на дороге и обедах — 44% участников опроса. Для 26% преимуществом удалёнки стала возможность работать в любой одежде. Кроме того, опрошенные заявили, что удалённый формат работы позволяет чаще заниматься спортом, даёт больше стабильности и предоставляет возможность проводить больше времени с домашним питомцем.