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15 ноября, 09:05

Как выбрать ноутбук для работы из дома: Пять главных правил

Россиянам рассказали, каким должен быть ноутбук для комфортной работы из дома

При работе из дома ноутбук не должен тормозить процесс, а его внешний вид и форма должны быть комфортными. Об этом Лайфу рассказали в компании "Ф-Плюс Мобайл".

Специалисты выделили пять главных правил, которым лучше всего следовать при покупке ноутбука для работы на удалёнке. В первую очередь он должен обладать высокой производительностью, иметь мощный и надёжный процессор. При этом есть универсальные варианты, которые подойдут для любого вида деятельности.

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Также экран ноутбука не должен быть слишком маленьким. Особенно важно это учитывать при работе в нескольких программах параллельно. В этом случае диагональ экрана должна составлять не менее 14,1 дюйма. Компромиссный вариант между компактностью и удобством —15,6 дюйма.

"Приятным бонусом для глаз будет наличие в ноутбуке IPS-матрицы, которая даёт идеальный белый цвет и исключает неприятное мерцание, которое приводит к быстрой усталости глаз, общей утомляемости, потере концентрации и работоспособности", — добавили в компании "Ф-Плюс Мобайл".

Ноутбук для работы на удалёнке должен быть крепким и лёгким, чтобы с ним было комфортнее передвигаться и не бояться за его состояние при падении или ударе. Электронная начинка лучше всего сохраняется под металлической защитой. Лучше выбирать ноутбук с накопителем SSD, а не HDD. Поскольку первый подходит для длительной работы, он быстрее и лучше переносит умеренные механические воздействия.

Чтобы ноутбук долго работал в автономном режиме, нужно выбирать модель с батареей ёмкостью не менее 40 Втч. Для удалённой работы в нём также должна быть встроенная камера с разрешением не менее 720 пикселей, качественный стереомикрофон и стереодинамики.

Ранее Лайф сообщал о том, что продолжительное использование компьютера вредит зрению. После 8–12 часов перед экраном возникает сухость глаз и снижается острота зрения, даже работа с гаджетами лёжа на диване представляет опасность.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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