Устроивший стрельбу в гимназии в Казани Галявиев полностью признал вину

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, полностью признал вину. Об этом он заявил во время рассмотрения уголовного дела в Верховном суде Татарстана.

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря того же года стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. 9 ноября текущего года в Верховном суде республики началось рассмотрение дела.