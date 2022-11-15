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15 ноября, 09:00

Устроивший стрельбу в гимназии в Казани Галявиев полностью признал вину

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, полностью признал вину. Об этом он заявил во время рассмотрения уголовного дела в Верховном суде Татарстана.

"Вину признаю полностью", — сказал злоумышленник в ответ на вопрос судьи.

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Лайф узнал о новых фигурантах дела казанского стрелка Галявиева, устроившего бойню в школе

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря того же года стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. 9 ноября текущего года в Верховном суде республики началось рассмотрение дела.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Варвара Романова

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