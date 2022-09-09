Лайф узнал о новых фигурантах дела казанского стрелка Галявиева, устроившего бойню в школе

Следствие планирует привлечь ещё трёх человек к уголовной ответственности по делу о стрельбе в казанской гимназии № 175, которую устроил Ильназ Галявиев утром 11 мая 2021 года, пишет SHOT. Речь идёт о директоре учебного заведения Амине Валеевой, инженере ООО "Союз пожарного мониторинга" Марате Зиганшине и главе ООО "Ваша безопасность" Сергее Иванове.

Их могут обвинить в недобросовестном выполнении своих обязанностей. По версии следствия, если бы Валеева, Зиганшин и Иванов не проявили халатность, то жертв можно было бы избежать. Главные претензии к новым фигурантам: на объекте не было охраны и пропускного режима, дверь в гимназию всегда была открыта, а система оповещения не работала.

Вместе с тем, согласно положениям паспорта безопасности, гимназия относится ко второй категории опасности. Для таких объектов установлены требования по обеспечению охраны сотрудниками частных организаций или Росгвардии и пропускного режима, о чём не позаботилась Валеева. Поэтому Галявиеву ничего не могло помешать расстрелять людей, и он об этом знал, собираясь совершить преступление. Это, в свою очередь, определяет чёткую связь между бездействием директора и наступившими последствиями, считают правоохранители.

Что касается Иванова, то, по версии следствия, он не проверил, установлен ли на дверь магнитный замок, который бы помешал нападавшему беспрепятственно пройти в здание. В свою очередь, Зиганшин не обеспечил должную работу речевых оповещателей, из-за чего в одной из аудиторий ни педагог, ни учащиеся не услышали сигнал тревоги и не успели закрыть входную дверь. Именно через это помещение из коридора и проник нападавший, в итоге там было зафиксировано больше всего пострадавших и погибших.

Однако точные выводы пока делать рано, поскольку Генпрокуратура не видит прямой связи между нападением и бездействием Валеевой, Зиганшина и Иванова и не усматривает состава преступления. Соответственно, по оценке надзорного ведомства, судить нужно только Ильназа Галявиева. С другой стороны, если они избегут уголовной ответственности, может возникнуть опасный прецедент, после которого в других учебных заведениях смогут халатно относиться к своим обязанностям. Валеева находится под подпиской о невыезде, двум другим фигурантам запрещено заниматься определённой деятельностью.