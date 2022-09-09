Объявлен план "Перехват": В Курской области украинские диверсанты обстреляли росгвардейцев, есть раненые
Mash: В Судже ввели план "Перехват" из-за нападения украинских диверсантов на росгвардейцев
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План "Перехват" объявлен в городе Судже Курской области, там разыскивают возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов "Росгвардии" из "газели" и скрылись. Об этом пишет Mash.
По его данным, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Российские силовики попытались остановить подозрительную "газель", когда оттуда открыли огонь. В результате атаки есть раненые, но их число и состояние пока не известно.
А ранее ФСБ задержала украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса. В ведомстве также уточнили, что уроженец Незалежной выступал в поддержку запрещённой организации. Подозреваемый был задержан в августе и к настоящему времени признал свою вину.