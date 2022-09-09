Объявлен план "Перехват": В Курской области украинские диверсанты обстреляли росгвардейцев, есть раненые

План "Перехват" объявлен в городе Судже Курской области, там разыскивают возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов "Росгвардии" из "газели" и скрылись. Об этом пишет Mash.

По его данным, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Российские силовики попытались остановить подозрительную "газель", когда оттуда открыли огонь. В результате атаки есть раненые, но их число и состояние пока не известно.