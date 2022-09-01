Трое украинских диверсантов взяты в плен в Энергодаре

Трое украинских диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС в преддверии прибытия миссии МАГАТЭ, взяты в плен. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьёв Live". 12 диверсантов, по его информации, по-прежнему ведут боевые действия.

"В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжёлом состоянии, сейчас врачи борются за их жизнь. Они нам нужны, чтобы взять с них показания", — уточнил Рогов.