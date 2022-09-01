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1 сентября, 10:23

Трое украинских диверсантов взяты в плен в Энергодаре

Трое украинских диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС в преддверии прибытия миссии МАГАТЭ, взяты в плен. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьёв Live". 12 диверсантов, по его информации, по-прежнему ведут боевые действия.

"В плен взяты три человека, двое из них в очень тяжёлом состоянии, сейчас врачи борются за их жизнь. Они нам нужны, чтобы взять с них показания", уточнил Рогов.

Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в город Запорожье 31 августа. Сегодня утром они планировали наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

Обложка ©

vk.com / Минобороны России

Марина Калегина

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