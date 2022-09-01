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Опубликовано 1 сентября 2022, 09:56
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Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Балицкий: C задержанной украинской стороной колонной МАГАТЭ пропала связь

Головная колонна миссии МАГАТЭ, которая в четверг планировала посетить Запорожскую АЭС, застряла на линии соприкосновения: украинская сторона не пропускает инспекторов на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, с членами миссии пропала связь.

Отметим, что ранее в телеграмм-каналах прошла информация о том, что члены миссии успешно прошли КПП Васильевка и въехали на подконтрольную России территорию, однако эти сведения не подтвердились.

"Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и вся его основная часть колонны были задержаны на украинской стороне", — проинформировал Балицкий, добавив, что "связи с ними нет".

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Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Сегодня утром они планировали наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина
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