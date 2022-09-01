НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 09:56

Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Балицкий: C задержанной украинской стороной колонной МАГАТЭ пропала связь

Головная колонна миссии МАГАТЭ, которая в четверг планировала посетить Запорожскую АЭС, застряла на линии соприкосновения: украинская сторона не пропускает инспекторов на подконтрольную России территорию. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, с членами миссии пропала связь.

Отметим, что ранее в телеграмм-каналах прошла информация о том, что члены миссии успешно прошли КПП "Васильевка" и въехали на подконтрольную России территорию, однако эти сведения не подтвердились.

"Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и вся его основная часть колонны была задержана на украинской стороне", — проинформировал Балицкий, добавив, что "связи с ними нет".

Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в город Запорожье 31 августа. Сегодня утром они планировали наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров