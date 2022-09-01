Лавров: Угроза российским миротворцам в Приднестровье будет расценена как нападение
Любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на нашу страну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю Дня знаний.
"Любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию", — предупредил глава ведомства.
Лавров добавил, что в случае потенциальной атаки Москва примет меры, аналогичные тем, что были приняты в 2008 году, когда грузинские войска в президентство Михаила Саакашвили напали на миротворцев в Южной Осетии.
Напомним, что в конце июля стало известно о нескольких случаях задержания российских миротворцев в Кишинёве по пути в Приднестровье. В Молдавии объяснили инцидент якобы имевшим место нарушением механизма ротации, однако российский МИД осудил действия Кишинёва, назвав их недружественными.