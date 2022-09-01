Вместо осеннего листопада: На Курилах школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана

В одной из курильских школ День знаний прошёл на фоне извергающегося вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир. Извержение нисколько не помешало проведению торжественного мероприятия, так как местные жители уже привыкли к такой особенности.

Линейка прошла на фоне извержения вулкана. Видео © Sakh.online / Сергей Лакомов

На кадрах, опубликованных агентством Sakh.online, видно, что огромный столб пепла поднимается в воздух, а на его фоне для радостных первоклашек звенит первый звонок. Местные жители шутят, что таким образом Эбеко "поздравил" школьников с началом нового учебного года. По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, высота пеплового выброса составила около 3500 метров над уровнем моря.

"Мы привыкли к тому, что наш вулкан постоянно напоминает о себе, но сегодня столб пепла воспринимался как поздравление с праздником", — рассказал РИА "Новости" житель Северо-Курильска на Парамушире Сергей Лакомов.