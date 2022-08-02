"Японский бог!": На Курилах туристы забрались на вулкан — и тут началось извержение
Туристы сняли на видео извержение вулкана на Курилах с его вершины
Впечатляющее видео удалось снять туристам на Курилах. Стоя на вершине вулкана Эбеко, они стали свидетелями выброса пепла, записали это на камеру телефона и выложили в Сеть.
Извержение вулкана на Курилах, снятое с его вершины. Видео © Telegram-канал / kurilband
"Японский бог!" — заворожённо сказал один из туристов, другой же смог описать свои эмоции только нецензурными выражениями.
Очередные выбросы пепла из кратера, как удалось выяснить astv.ru, туристы сняли накануне. Эбеко выпустил в небо огромное пепельное облако. Учёные фиксируют события, связанные с этим камчатским вулканом, практически ежедневно, он регулярно извергается с 2016 года.
Ранее Лайф писал, что месяц назад вулкан Эбеко устроил "эпичное шоу" для жителей Северо-Курильска. Жители Северо-Курильска, который находится всего в семи километрах от огнедышащей горы, тоже сняли случившееся на видео и поделились кадрами в социальных сетях.
Telegram-канал / kurilband