Офицеры СБУ раскрыли российским силовикам информацию о расколе в спецслужбе

В Службе безопасности Украины (СБУ) случился раскол: образовались лагеря тех, кто сбежал с освобождённых Россией территорий, и тех, кто особо ратует за "чистоту рядов", обвиняя коллег в переходе на сторону РФ. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель российских силовых структур. Он сослался на информацию от офицеров СБУ.

"По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе "революции достоинства", растёт напряжённость и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке", — приводит агентство слова собеседника.

Он отметил, что больше всего нареканий к старшему поколению — по поводу отношения к государственной тайне, секретным документам, по агентурной работе. В претензию ставится то, что "неприемлемое количество агентуры" начинает работать на Россию.