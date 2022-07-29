Курировавший вербовку в ДНР экс-полковник СБУ Дмитриев сдался российским военным

Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, руководивший оперативной группой по вербовке граждан, сдался Российской армии. По словам военнослужащего, в задачи его бойцов также входило ведение разведывательно-подрывной деятельности на территории республик Донбасса.

Представитель российских силовых структур в беседе с РИА "Новости" рассказал, что Дмитриев с 2015 по 2019 год в Красноармейске руководил группой под позывным "Стич". В её состав входило около 35 бойцов. Они занимались фильтрацией и вербовкой граждан, которые имели возможность часто пересекать линию фронта и у которых были родственники на украинской стороне. Кроме того, опергруппа снабжала всем необходимым диверсантов, действовавших в Донбассе, и вывозила оттуда агентов после выполнения задания.

Дмитриев рассказал о службе в Службе безопасности Украины. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную (Киеву. — Прим. Лайфа) территорию и там пребыванию", — рассказал собеседник агентства.

По словам Дмитриева, группа работала под прикрытием программы "Тебя ждут дома", которая, по официальной версии, занималась возвращением "на родину" военнослужащих и правоохранителей республик Донбасса.