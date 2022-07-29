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29 июля, 09:16

Число погибших пленных "азовцев" в результате обстрела ВСУ выросло до 53

Число погибших пленных украинских военных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны республики.

"Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершённых против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен", — говорится в заявлении.

ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду

ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду

Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова", сдавшиеся в Мариуполе. Первоначально говорилось, что в результате атаки погибло 40 и ранено 75 украинцев. Также были сообщения о пострадавших сотрудниках изолятора.

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Telegram / Репортёр Руденко V

Татьяна Миссуми

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