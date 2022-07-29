Число погибших пленных "азовцев" в результате обстрела ВСУ выросло до 53

Число погибших пленных украинских военных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны республики.

"Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершённых против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен", — говорится в заявлении.