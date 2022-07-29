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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 08:58
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ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду

Пушилин назвал намеренным удар ВСУ по колонии с пленными "азовцами"

ВСУ целенаправленно нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, чтобы ликвидировать пленных боевиков "Азова", готовых дать показания российской стороне. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания", — сказал он в эфире Первого канала.

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Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова". В результате атаки погибло по меньшей мере 40 и ранено 75 украинцев, а также восемь сотрудников изолятора.

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ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Татьяна Миссуми
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