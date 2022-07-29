ВСУ обстреляли изолятор с пленными "азовцами", чтобы не дать им рассказать правду
Пушилин назвал намеренным удар ВСУ по колонии с пленными "азовцами"
ВСУ целенаправленно нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, чтобы ликвидировать пленных боевиков "Азова", готовых дать показания российской стороне. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова". В результате атаки погибло по меньшей мере 40 и ранено 75 украинцев, а также восемь сотрудников изолятора.
ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka