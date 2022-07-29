Деятельность Путина на посту президента страны одобряют 78% россиян

За неделю уровень доверия жителей России президенту страны Владимиру Путину снизился всего на 0,4 процентных пункта, составив 80,7%. При этом одобрили деятельность главы государства 78% респондентов, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян. Больше половины из них заявили, что одобряют работу Правительства России и премьер-министра страны Михаила Мишустина. Доверие политику выразили 62,1% респондентов.

ВЦИОМ также выяснил отношение россиян к главам отечественных политических партий. Результаты показали, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33% опрошенных, лидеру "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову — 32%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 9,1%, а лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,1%.