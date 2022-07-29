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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 08:47

ВСУ хотели уничтожить "Точкой-У" Администрацию Сватова в ЛНР, но промахнулись

В НМ ЛНР сообщили, что ВСУ пытались ударить по администрации Сватова

Последствия удара ВСУ по Сватову в ЛНР. Обложка © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Последствия удара ВСУ по Сватову в ЛНР. Обложка © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Траектория полёта ракеты "Точка-У" говорит о том, что ВСУ выбрали целью Администрацию города Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Исходя из траектории полёта ракеты ТРК (тактического ракетного комплекса. — Прим. Лайфа) "Точка-У" ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) планировали нанести удар по администрации города", написал он в телеграм-канале.

Как сообщалось, сегодня утром город Сватово был обстрелян со стороны ВСУ. Три мирных жителя получили ранения, повреждены и разрушены четыре жилых дома, а также несколько частных автомобилей. Данные приводит представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по населённому пункту Сачковичи в Климовском районе Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

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Татьяна Миссуми
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