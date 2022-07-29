ВСУ в ходе обстрела колонии в ДНР убили 40 пленных украинцев

Вооружённые силы Украины обстреляли тюрьму в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные. По предварительным данным, погибло 40 человек. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Ночью укры [ВСУ] ударили, предположительно, "Хаймерсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", — написал он в телеграм-канале.

Как предположил Безсонов, таким образом руководство Украины решило избавиться от "ненужного балласта". Также в телеграм-канале чиновника говорится, что в тюрьме, предположительно, содержались боевики, сдавшиеся на заводе "Азовсталь", которые в плену давали интервью и рассказывали о своих преступлениях против мирных жителей.