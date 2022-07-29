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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 07:12
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ВСУ в ходе обстрела колонии в ДНР убили 40 пленных украинцев

При обстреле ВСУ колонии в Еленовке погибло 40 пленных украинских военных

Вооружённые силы Украины обстреляли тюрьму в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные. По предварительным данным, погибло 40 человек. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Ночью укры [ВСУ] ударили, предположительно, "Хаймерсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", — написал он в телеграм-канале.

Как предположил Безсонов, таким образом руководство Украины решило избавиться от "ненужного балласта". Также в телеграм-канале чиновника говорится, что в тюрьме, предположительно, содержались боевики, сдавшиеся на заводе "Азовсталь", которые в плену давали интервью и рассказывали о своих преступлениях против мирных жителей.

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе отступления из населённого пункта Покровское в ДНР оставшиеся военные ВСУ попали под обстрел и были убиты боевиками 118-й бригады теробороны Украины. Оказавшиеся под шквальным огнём, украинские военные были расстреляны в районе населённого пункта Бахмутское со стороны позиций второго эшелона, которые заняли боевики теробороны.

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ТАСС / Александр Река

Оксана Попова
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