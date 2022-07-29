Более 30 горняков заблокированы в шахте Донецка из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны ВСУ обесточен восточный ствол угольной шахты им. Засядько в Донецке. Под землёй находится 33 горняка. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

"Сегодня в 7:30 в результате обстрела Донецка был обесточен восточный ствол шахты имени А.Ф. Засядько. Под землёй в этот момент находилось 33 горняка, пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что шахтёры в курсе ситуации. Сейчас они передвигаются к основному стволу, по которому будут выезжать на поверхность.