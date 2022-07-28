ВСУ собираются взорвать дамбу в ДНР и обвинить российских военных в неизбирательных обстрелах

Украинские военные заминировали дамбу городского водохранилища в Артёмовске ДНР, чтобы взорвать и обвинить Россию в неизбирательных ударах по объектам. С такой информацией выступил на брифинге глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, в Артёмовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооружённых формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам", — сообщил Мизинцев.

По его словам, в зоне возможного затопления могут оказаться жилые кварталы, в которых проживает свыше 35 тысяч горожан. Более того, в результате ухода воды могут возникнуть повреждения водопровода, канализации и очистных сооружений, что негативно скажется на санитарно-эпидемиологической обстановке.