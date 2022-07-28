Вступившую в перепалку с журналистом пресс-секретаря Байдена уличили во лжи о рецессии

Пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер уличили во лжи. Во время брифинга в Белом доме она вступила в перепалку с журналистом и попыталась соврать об экономической ситуации в стране. Фрагмент с её речью опубликован в "Твиттере" RNC Research.

"Карин Жан-Пьер говорит, что "два последовательных квартала отрицательного роста ВВП" — это "не определение рецессии". Затем журналист читает ей заявление экономического советника [президента США Джо] Байдена Брайана Диза, в котором рецессия определяется как "два последовательных квартала отрицательного роста", — говорится в публикации.

Речь идёт о заявлении главы Национального экономического совета, который в 2008 году называл точным описанием экономического спада "два квартала отрицательного роста ВВП", а уже 26 июля 2022 отмечал, что это не является техническим определением рецессии. Журналист увидел в этом противоречие и попросил Жан-Пьер прокомментировать этот момент.

"Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта", — подчеркнул репортёр.

В свою очередь, пресс-секретарь президента США заявила, что существует множество экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А также добавила, что хрестоматийное определение рецессии — это не два отрицательных квартала по ВВП.