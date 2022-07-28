ВСУ убили мирного жителя, обстреляв Киевский район Донецка
В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель
В Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима погиб мирный житель, сообщили в Штабе теробороны ДНР.
"ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", — написано в телеграм-канале ведомства.
Сообщается также, что по Куйбышевскому району Донецка было выпущено с десяток ракет из РСЗО "Град", обстрел произошёл около семи часов вечера по мск. Известно, что украинские силовики обстреливали район из Первомайского. Кроме того, в 19:10 был нанесён удар из артиллерии калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.
Ранее Лайф утром сообщал, что ВСУ за десять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из французской артиллерии.
ТАСС / Спринчак Валентин