ВСУ убили мирного жителя, обстреляв Киевский район Донецка

Сообщается также, что по Куйбышевскому району Донецка было выпущено с десяток ракет из РСЗО "Град", обстрел произошёл около семи часов вечера по мск. Известно, что украинские силовики обстреливали район из Первомайского. Кроме того, в 19:10 был нанесён удар из артиллерии калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.