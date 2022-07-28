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28 июля, 18:02

ВСУ убили мирного жителя, обстреляв Киевский район Донецка

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель

В Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима погиб мирный житель, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

"ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", — написано в телеграм-канале ведомства.

Сообщается также, что по Куйбышевскому району Донецка было выпущено с десяток ракет из РСЗО "Град", обстрел произошёл около семи часов вечера по мск. Известно, что украинские силовики обстреливали район из Первомайского. Кроме того, в 19:10 был нанесён удар из артиллерии калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"

Ранее Лайф утром сообщал, что ВСУ за десять минут дважды обстреляли Киевский район Донецка из французской артиллерии.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Анатолий Симоненко

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