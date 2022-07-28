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28 июля, 17:40

Россиянам объяснили, как выбрать лучшую дыню

Диетолог Соломатина рассказала, как отличить плохую дыню от хорошей

В сезон созревания дынь важно знать несколько правил, чтобы по внешним признакам выбрать неопасный фрукт, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Стоит отдавать предпочтение более тяжёлому фрукту без зелёной шкурки (если, конечно, она не предусмотрена сортом), с сухим хвостиком, а также с ярким запахом дыни", заявила Соломатина.

В числе явных признаков некачественной дыни — видимые проявления гнили и незрелость. Также эксперт напомнила, что иногда для выращивания дыни используются нитраты, которые под воздействием ускоряющих рост добавок трансформируются в нитриты и ухудшают клеточное дыхание фрукта.

Кроме того, Соломатина посоветовала не есть дыню после основного приёма пищи, чтобы не провоцировать брожение в желудке.

Агроном Викулов объяснил, в чём опасность ранних арбузов и дынь

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Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что в день здоровому человеку рекомендуется съедать до 300 граммов дыни.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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