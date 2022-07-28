Россиянам объяснили, как выбрать лучшую дыню

В сезон созревания дынь важно знать несколько правил, чтобы по внешним признакам выбрать неопасный фрукт, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Стоит отдавать предпочтение более тяжёлому фрукту без зелёной шкурки (если, конечно, она не предусмотрена сортом), с сухим хвостиком, а также с ярким запахом дыни", — заявила Соломатина.

В числе явных признаков некачественной дыни — видимые проявления гнили и незрелость. Также эксперт напомнила, что иногда для выращивания дыни используются нитраты, которые под воздействием ускоряющих рост добавок трансформируются в нитриты и ухудшают клеточное дыхание фрукта.

Кроме того, Соломатина посоветовала не есть дыню после основного приёма пищи, чтобы не провоцировать брожение в желудке.