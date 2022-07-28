В Дагестане волки утащили в лес и загрызли девятилетнего мальчика

Свора волков напала на детей в Цунтинском районе республики. Трое ребят в возрасте от семи до девяти лет в это время купались в реке в местности Рекух. В итоге двое из них смогли убежать, а третьего хищники утащили в лес, где позже было обнаружено его тело. Также зверь укусил ещё одного мальчика, ребёнок госпитализирован.