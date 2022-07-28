В Дагестане волки утащили в лес и загрызли девятилетнего мальчика
В Дагестане волк насмерть загрыз девятилетнего мальчика. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.
Кадры из Дагестана, где волк загрыз мальчика. Видео © Telegram / SHOT
Свора волков напала на детей в Цунтинском районе республики. Трое ребят в возрасте от семи до девяти лет в это время купались в реке в местности Рекух. В итоге двое из них смогли убежать, а третьего хищники утащили в лес, где позже было обнаружено его тело. Также зверь укусил ещё одного мальчика, ребёнок госпитализирован.
Ранее Лайф писал, что собаки загрызли 17-летнюю девушку в Красноярском крае. Её тело со следами укусов было найдено в посёлке Чиринда Эвенкийского района. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Telegram / SHOT