В Госдуме объяснили визовый запрет Эстонии желанием напакостить
Депутат Водолацкий объяснил желанием напакостить запрет Эстонией учебных виз для россиян
Россияне всерьёз не ощутят введённый Эстонией запрет на выдачу гражданам РФ виз для обучения и вида на жительство. Но при этом такие рестрикции дают Москве возможность принять ответные меры. Об этом RT рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Эстония старается максимально напакостить нам и нашим согражданам при любой ситуации", — подчеркнул он.
Депутат добавил, что и без подобного запрета российская молодёжь всё меньше задумывается о получении образования в Прибалтике из-за участившихся случаев русофобии и дискриминации. По словам политика, условия пребывания граждан РФ в Эстонии нельзя назвать безопасными.
Как писал Лайф, правительство Эстонии приняло решение запретить россиянам подавать документы на получение учебной визы и временного вида на жительство. Кроме того, теперь граждане РФ и Белоруссии не смогут трудоустроиться на территории государства по визе, которую им выдала другая страна ЕС.
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