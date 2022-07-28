В Госдуме объяснили визовый запрет Эстонии желанием напакостить

Россияне всерьёз не ощутят введённый Эстонией запрет на выдачу гражданам РФ виз для обучения и вида на жительство. Но при этом такие рестрикции дают Москве возможность принять ответные меры. Об этом RT рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Эстония старается максимально напакостить нам и нашим согражданам при любой ситуации", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что и без подобного запрета российская молодёжь всё меньше задумывается о получении образования в Прибалтике из-за участившихся случаев русофобии и дискриминации. По словам политика, условия пребывания граждан РФ в Эстонии нельзя назвать безопасными.